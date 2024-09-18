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Şırnak'ta Yaralı Kuşlar Doğaya Salındı

Şırnak'ta Yaralı Kuşlar Doğaya Salındı
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Şırnak'ta yaralı ve bitkin halde bulunan 32 kuştan tedavisi tamamlanan 21'i doğaya geri bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, vatandaşların bulduğu yaralı hayvanlar hakkında bilgi vermelerini istedi.

Şırnak'ta arazide yaralı ve bitkin halde bulunan 32 kuştan tedavisi tamamlanan 21'i doğaya salındı.

Kent merkezi ve ilçe kırsalında 2 ayda yaralı ve bitkin halde bulunan 32 kerkenez, kumru, gökdoğan sıvacı kuşu, atmaca ve kaya kartalı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine getirilerek tedavi altına alındı.

Tedavisi tamamlanan 32 kuştan 21'i belirli tarihlerde doğaya salındı.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, AA muhabirine, rehabilitasyon ünitelerinde tedavisi tamamlanan 32 kuştan 21'ini yaşam alanlarına bıraktıklarını söyledi.

Kalay, vatandaşlardan doğada yaralı veya bitkin halde buldukları hayvanlarla ilgili yetkililere bilgi verilmesini istedi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel

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