Şırnak'ta Yaralı Kızıl Şahinlere Tedavi

Şırnak'ta Yaralı Kızıl Şahinlere Tedavi
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Şırnak'ta vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan 2 kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Kuşlar, rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.

Şırnak'ta arazide yaralı ve bitkin bulunan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı.

Şırnak merkez kırsalında yaralı ve bitkin 2 kızıl şahin bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile güvenlik güçlerine bildirdi.

Bölgeye giden DKMP ekipleri, teslim aldıkları 2 kuşu, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne götürdü.

Koruma altına alınan kuşlar, buradaki tedavilerinin ardından doğaya salınacak.??????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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