Şırnak'ta Yaralı Kızıl Şahinlere Tedavi

Şırnak'ta arazide yaralı ve bitkin bulunan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı.

Şırnak merkez kırsalında yaralı ve bitkin 2 kızıl şahin bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile güvenlik güçlerine bildirdi.

Bölgeye giden DKMP ekipleri, teslim aldıkları 2 kuşu, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne götürdü.

Koruma altına alınan kuşlar, buradaki tedavilerinin ardından doğaya salınacak.??????