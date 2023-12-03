Şırnak'ta çıkan yangında yaralanan ve Şanlıurfa'ya sevk edilen çocuklardan biri daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şırnak'ta yangında hayatını kaybeden çocuklardan biri daha

Şırnak'ta bir apartmanın bodrum katında 12 Kasım'da çıkan yangında yaralanan çocuklardan biri daha Şanlıurfa'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

??????? Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında çıkan yangında yaralanan ve Şanlıurfa'ya sevk edilen 12 yaşındaki Kenan Yorga, 22 gündür tedavi gördüğü Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yorga'nın cenazesi, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Şırnak'ta bir apartmanın bodrum katında 12 Kasım'da çıkan yangında 1 çocuk ölmüş, 3 çocuk yaralanmıştı. Yaralı çocuklar, Şanlıurfa'da tedaviye alınmış ancak Umutcan Mahmut Küden 14 Kasım'da hayatını kaybetmişti.