Şırnak'ta Yangın Park Halindeki Araca Sıçradı

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Şırnak'ta odun yığınında çıkan yangın, park halindeki bir araca sıçrayarak kullanılamaz hale getirdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

ŞIRNAK'ta odun yığınında çıkan yangın, park halindeki araca sıçradı. Yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yangın, Merkez Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Bina önünde bulunan odun yığınında çıkan yangın, park halindeki 27 ANM 340 plakalı araca sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

HABER: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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