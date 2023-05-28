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Şırnak'ta Yakıt Yüklü Tankerin Çarptığı 7 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Şırnak'ta Yakıt Yüklü Tankerin Çarptığı 7 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Güncel Haberler

Şırnak'ın İdil ilçesinde yakıt yüklü tankerin çarptığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Tanker sürücüsü kaza yerinde toplanan vatandaşlarca darbedildi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde yakıt yüklü tankerin çarptığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Yukarı Mahalle çevre yolunda T.A. yönetimindeki 34 BUK 068 plakalı yakıt yüklü tanker, yolun karşısına geçmek isteyen Herdem Argin'e çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Argin, ambulansla İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tanker sürücüsü kaza yerinde toplanan vatandaşlarca darbedildi.

Güvenlik güçleri vatandaşları uzaklaştırarak, sürücüyü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel

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