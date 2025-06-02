Şırnak'ta Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele: 20 Gözaltı
Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 20 kişi hakkında işlem yapıldı. Uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş faaliyetleri üzerine yapılan çalışmalarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.
Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 20 kişi hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 24-30 Mayıs'ta uyuşturucu, asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, yakalanan 20 kişi hakkında işlem yapıldı.
Aramalarda, 300 litre motorin, gümrük kaçağı 8 bin 11 paket sigara, 668 elektronik sigara, 4 cep telefonu, 42 kilogram çay, 28 kilogram nargile tütünü, 620 puro, 306 ayakkabı, 110 güneş gözlüğü, 90 oyuncak, 20 termos, 7 klima, 251 inşaat malzemesi, 3 kaynak makinesi, 23 el feneri, 690 küpe, 6 elektronik eşya ve 190 araç yedek parçası ele geçirildi.??????