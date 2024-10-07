Şırnak'ta Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 66 Gözaltı

Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 66 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 30 Eylül-6 Ekim'de asayiş, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, 16,02 gram bonzai, 7,25 gram eroin, 1,07 gram esrar, gümrük kaçağı 68 kutu içki, 10 şişe içki, 5 kilogram tütün, 57 cep telefonu, 858 elektronik sigara, 12 bin 660 sigara, 10 gram kubar esrar, 6 kilogram nargile tütünü, 32 ayakkabı, 6 termos, 74 inşaat malzemesi, 17 elektronik eşya ve 90 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, 66 kişi hakkında işlem yapıldı.