Şırnak'ta Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 52 Gözaltı
Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 52 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.
Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 52 kişi hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 21-27 Ekim'de asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 50,12 gram metamfetamin, 66 gram bonzai, 6 gram esrar, gümrük kaçağı 3 bin 520 paket sigara, 1340 litre akaryakıt, 3 cep telefonu, 555 elektronik sigara, 5 kilogram çay ve 32 muhtelif malzeme ele geçirildi.
Operasyonlarda, 52 kişi hakkında işlem yapıldı.