Şırnak'ta Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 52 Gözaltı

Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 52 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 21-27 Ekim'de asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 50,12 gram metamfetamin, 66 gram bonzai, 6 gram esrar, gümrük kaçağı 3 bin 520 paket sigara, 1340 litre akaryakıt, 3 cep telefonu, 555 elektronik sigara, 5 kilogram çay ve 32 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, 52 kişi hakkında işlem yapıldı.