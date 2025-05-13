Şırnak'ta Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 44 Gözaltı
Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 44 kişi gözaltına alındı. Valilik açıklamasına göre, operasyonda çeşitli kaçak ürünler ve malzemeler ele geçirildi.
Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 44 kişi hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 2-10 Mayıs tarihlerinde asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, yakalanan 44 kişi hakkında işlem yapıldı.
Yapılan aramalarda, 3 bin 240 litre motorin, 94 cep telefonu, gümrük kaçağı 7 bin 779 paket sigara, 647 elektronik sigara, 770 sigara kiti, 7 kilogram nargile tütünü, 386 güneş gözlüğü, 2 ton 563 kilogram et, 26 elektronik eşya, 238 otomobil yedek parçası, 2 bin 933 muhtelif malzeme ele geçirildi.