Şırnak'ta Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 25 Gözaltı

Şırnak'ta Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 25 Gözaltı
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Şırnak'ta gerçekleştirilen uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 25 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çeşitli kaçak malzemeler ele geçirildi.

Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 25 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 17-23 Mayıs'ta uyuşturucu, asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, yakalanan 25 kişi hakkında işlem yapıldı.

Aramalarda, 13 kök kenevir, gümrük kaçağı 47 cep telefonu, 68 bin 519 paket sigara, 89 elektronik sigara, 33 kilogram çay, 4 kilogram nargile tütünü, 12 elektronik eşya, 91 ayakkabı, 100 güneş gözlüğü, 50 oyuncak, 2 klima, 305 inşaat malzemesi, 138 anahtar takımı, 102 tamir takımı ve 208 muhtelif giyim malzemesi ele geçirildi.???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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