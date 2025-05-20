Şırnak'ta Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 22 Gözaltı

Şırnak'ta Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 22 Gözaltı
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Şırnak'ta jandarma ve hudut kapısı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu ve kaçakçılıkla ilgili 22 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen gümrük kaçağı malzemeler arasında cep telefonları, sigara ve elektronik eşyalar bulunuyor.

Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 22 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 10-16 Mayıs'ta asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, yakalanan 22 kişi hakkında işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 14 cep telefonu, 6 bin 688 paket sigara, 97 elektronik sigara, 15 kilogram nargile tütünü, 19 elektronik eşya, 531 ayakkabı ve 12 muhtelif malzeme ele geçirildi.???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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