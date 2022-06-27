Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı - Haberler

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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

AA - Faruk Küçük - Güncel
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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 18,08 gram metamfetamin, gümrük kaçağı 9 bin 810 paket sigara, 4 bin 778 emtia malzemesi ele geçirildi. Ayrıca resmi belgede sahtecilik olayı tespit edildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

Kentte ayrıca, 20'si asayiş, 10'u kaçakçılık ve 2'si terör olmak üzere 32 şüpheli yakalandı. Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

AA / Faruk Küçük - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şırnak Güncel Haberler

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