Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

AA - Faruk Küçük - Güncel
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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 51 kilo 756,3 gram esrar, 0,16 gram eroin, gümrük kaçağı 10 bin 237 paket sigara ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Ayrıca kentte, 18'i kaçakçılık, 16'sı asayiş, 1'i terör ve 3'ü resmi belgede sahtecilik olmak üzere 38 şüpheli yakalandı. Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

AA / Faruk Küçük - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şırnak Güncel Haberler

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