Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı - Haberler

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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

AA - Faruk Küçük - Güncel
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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 15 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 13 şarjör, 476 mühimmat, 11,35 gram skunk (esrar ham maddesi) 4,12 gram esrar, 1,37 gram metamfetamin, 0,62 gram eroin, gümrük kaçağı, 10 bin 180 paket sigara, ile 470 paket ilaç mamulleri ele geçirildi.

AA / Faruk Küçük - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Şırnak Habur Güncel Haberler

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