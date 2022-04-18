Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 34 kişi yakalandı - Haberler

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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 34 kişi yakalandı

AA - Faruk Küçük - Güncel
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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 34 kişi yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı.

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında 1 haftada düzenlenen operasyonlarda, 34 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, 11,31 gram metamfetamin, 1,45 gram esrar, 1,13 gram eroin, 2 bong düzeneği, gümrük kaçağı 11 bin 787 paket sigara ve 16 cep telefonu ele geçirildi.

Ayrıca kentte, 20'si kaçakçılık, 15'i asayiş, 2'si resmi belgede sahtecilik ve 1'i de terör olmak üzere 38 şüpheli yakalandı. Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

AA / Faruk Küçük - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Şırnak, Habur, Güncel, Haberler

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