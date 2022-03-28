Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 34 şüpheli gözaltına alındı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 34 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, 17,32 gram metamfetamin, 0,83 gram eroin, 0,48 gram esrar, 9 sentetik ecza maddesi, gümrük kaçağı 10 bin 160 paket sigara, 97 kilogram çay, 6 cep telefonu, 1073 muhtelif inşaat malzemesi ile 8 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Ayrıca kentte, 18'i asayiş, 11'i kaçakçılık, 1'i terör ve 1'i resmi belgede sahtecilik olmak üzere 31 şüpheli daha yakalandı. Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.