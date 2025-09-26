Haberler

Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonunda Bir Şüpheli Tutuklandı

Şırnak'ın Toptepe köyünde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 20 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı.

Şırnak'taki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Toptepe köyünde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün Toptepe köyünde düzenlenen operasyonda, narkotik köpekle yapılan aramada bir evde buzdolabında plastik bidonda ve çekmelere gizlenmiş toplam 20 kilo 700 gram esrar ele geçirilmiş, 1 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
