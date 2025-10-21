Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 14 Gözaltı
Şırnak merkezli uyuşturucu operasyonlarında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 60 ekiple düzenlediği baskınlarda 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Mersin'de bir firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcısı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik 277 personelin yer aldığı 60 ekiple planlı ve projeli çalışma başlattı.
Bu kapsamda kent merkezi, Cizre ilçesi ve Mersin'de belirlenen 18 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
Mersin'de 1 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel