Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 65 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şırnak merkezli uyuşturucu operasyonunda 65 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 3 kilo 650 gram eroin, 5 kilo 601 gram metamfetamin, silahlar ve uyuşturucu kullanımı için hazırlanan aparatlar ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 65 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaretini yapan şahısların deşifre edilerek, suç ve suç unsurlarının engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 7 aylık takibi sonucu Şırnak merkezli operasyon gerçekleştirildi.

Şırnak Merkez, Cizre, Silopi ve Uludure ilçelerinde 84, Van ve Mardin'de de 2 olmak üzere 86 şüphelinin yakalanmasına yönelik 85 adrese, 158 ekipten oluşan 799 polis ile 55 özel harekat timi, 10 narkotik köpeği ile eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 65 kişi gözaltına alındı, 21 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 kilo 650 gram eroin, 5 kilo 601 gram metamfetamin, 2 av tüfeği, 5 tabanca, tabancalara ait 8 şarjör ve 96 mermi, 3 hassas terazi, 3 telsiz, çok sayıda sentetik hap, uyuşturucu ve uyarıcı madde ayrıca bunları kullanmak için hazırlanan aparatlar ele geçirildi.