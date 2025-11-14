Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Şırnak'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte sabaha karşı gerçekleştirilen uygulamalarda, B.K, F.A, N.A, M.T, D.T, A.Ö, A.G, N.B. ve E.Y.'nin gözaltına alındığı belirtildi.
Zanlıların üst aramasında, 5,58 gram kannabinoid, 8,47 gram eroin, 8,13 gram metamfetamin ve 0,58 gram esrar ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Hedef net. Şırnak'ımızın huzuru." ifadesine yer verildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K, F.A, N.A ve M.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.