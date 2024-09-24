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Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 24 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 24 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Şırnak'ta durdurulan bir kamyonette narkotik köpeği 'Hektor' kullanılarak yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş 24 kilo 250 gram metamfetamin bulundu. Sürücü ve beraberindekiler gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta durdurulan kamyonette narkotik köpeği 'Hektor' ile yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 23 parça halinde 24 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri, doğu illerinden batı illerine kamyonetle uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Takibe alınan kamyonet, Balveren beldesi yakınlarında durduruldu. Araçta narkotik köpeği 'Hektor' ile yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş 23 parça halinde 24 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü A.K. ile araçtakiler K.K. ve A.K. gözaltında alındı. İncelemede A.K.'nin 5 ayrı suçtan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 290 bin TL para cezası ile arandığı belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

HABER: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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