Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kilo Esrar Ele Geçirildi

ŞIRNAK'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir evde yapılan aramalarda buzdolabı, çekmeceler ve eklentide toplamda 20 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez Toptepe Köyü'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Evde narkotik köpeği ile yapılan aramada buzdolabı, çekmeceler ile evin eklentisindeki bir torba içerisinde, toplamda 20 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.