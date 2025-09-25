Haberler

Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kilo 700 Gram Esrar Ele Geçirildi

Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kilo 700 Gram Esrar Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta düzenlenen operasyonda, narkotik ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 20 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Toptepe köyünde bir şüphelinin evinde narkotik köpekle arama yapıldı.

Aramada, buzdolabında plastik bidonda ve çekmelere gizlenmiş toplam 20 kilo 700 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber

Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece enerji patlaması! Aleyna Tilki 9 saat yürüyüş yaptığını açıkladı

Tilki'nin sıra dışı alışkanlığı: Gece başlıyor, sabah bitiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.