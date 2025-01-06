Şırnak'ta Üreticilere Yüzde 70 Hibe ile 4 Bin 600 Arı Kovanı Dağıtıldı

Şırnak'ta üreticilere yüzde 70 hibe ile 4 bin 600 arı kovanı ve ekipmanı dağıtıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Şırnak Valiliği ve İl Özel İdaresi işbirliğiyle uygulanan "Arıcılığı Geliştirme Projesi" kapsamında 461 üreticiye yüzde 70 hibe ile 4 bin 600 arı kovanı ve ekipmanı dağıtımı için tören düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törende konuşan Vali Birol Ekici, kentin daha ileriye götürebilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kentte bal üretiminin artırılması gerektiğini belirten Ekici, "Dünyada, Çin'den sonra en çok bal üreten ülkeyiz ve bal üretimine en uygun ülkelerden biriyiz. Onun için ne destek isterseniz vereceğiz. Yeter ki üretin, gayret gösterin, destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Ekici, dağıtılan kovanların üreticilere bol kazanç getirmesini diledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin de 4,5 milyon lira bütçe ile 4 bin 600 arı kovanını ildeki 461 arıcıya dağıttıklarını ifade etti.

Sezgin, "Bu destek ile şehrimizde yaklaşık 100 ton daha bal üretimi sağlamış olacağız." ifadesini kullandı.

Bölgede arıcılığın daha da gelişmesini hedeflediklerini dile getiren Sezgin, yeni yılın üreticiler için bereketli olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından arı kovanları ve ekipmanlarının dağıtımı yapıldı.

Törene, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kamu kurumlarının temsilcileri ve üreticiler katıldı. ???????