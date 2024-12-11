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Şırnak'ta Üniversite Öğrencilerinden İsrail Protestosu

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Şırnak'ta bir araya gelen üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek basın açıklaması düzenledi. Öğrenciler, Filistin'in tanınması ve Gazze'de sürekli ateşkes sağlanması için uluslararası destek talep etti.

Şırnak'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını basın açıklaması ile protesto etti.

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında bir araya gelen, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler İsrail aleyhine slogan attı.

Burada, öğrenciler adına açıklama yapan Yusuf Kızılkaya, İsrail'in bir yılı aşkın süredir okul, hastane ve sivil yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürdüğünü, masum sivilleri katlettiğini söyledi.

Kızılkaya, "Filistin devletinin tanınması ve Gazze'de katliamların durması için çaba sarf eden devletlere ve uluslararası alanda bu yönde başlatılan tüm girişimlere destek veriyoruz. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, işgalcilerin Gazze'den çekilmesi, Gazze'nin yeniden imar edilmesi, insani yardımların ulaştırılmasına yönelik uluslararası kararların yerine getirilmesi için siyonistlere baskı yapılmasını talep ediyoruz." dedi.

Basın açıklamasına kentteki bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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