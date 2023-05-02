Şırnak'ta Uluslararası Turabdin Sempozyumu başladı

ŞIRNAK - Şırnak Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Turabdin Sempozyumu üniversitenin 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde başladı.

Sempozyuma Şırnak Valisi Osman Bilgin, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdürrahim Alkış, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, ülke içinden ve yurt dışından çok sayıda akademisyenler katıldı.

1. Uluslararası Turabdin Sempozyumu'nda konuşan Şırnak Valisi Osman Bilgin, bu toprakların Yunus Emreleri, Hacı Bektaşi Velileri, Molla Ahmed Cezerileri yetiştirdiğini ve o felsefeyi, o kültürü yaşatan toplumun temsilcileri olduklarını söyledi. Bilgin, "Özellikle şunu söylemek istiyorum. Eğer İdil'de Süryaniler özgürce yaşıyorsa, Müslümanlar Endülüs'te 600 yıl hükmettikleri halde bu gün orada bir tane dahi camileri yoksa bu bizim medeniyetimizin ne kadar medeni olduğunu, ne kadar özgürce insanlara yaşam haklarını sağladığının en iyi gösteren belirtidir. Süryani vatandaşlarıma şunu demek istiyorum. Kıymetli hemşerilerimiz, kıymetli vatandaşlarımız siz bu topraklarda özgürce yaşayabilirsiniz. Bugün dünyayı sömüren insanların etini değil kemiğini yiyen Avrupalıların orta çağ barbarlarının kölesi olmayınız" dedi.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdürrahim Alkış ise Süryanilerin Mezopotamya bölgesinin en kadim halklarından birisi olduğunu 5 bin yıllık yerleşim biriminde bölgede pek çok farklı mille, din ve mezhebin yaşama imkanı bulduğunu belirtti. Alkış, "Bölgenin çok verimli topraklar olması hasebiyle tarih boyunca pek çok devletin iştahını da kabartmıştır" diye konuştu.

Sempozyumda Süryani kültürü, dil, sanat ve tarihine dair bilimsel çalışmalar konu alınarak, sempozyum oturumlar ile devam etti.