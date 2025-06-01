Şırnak'ta Uçuruma Yuvarlanan Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Yaralanan Ferhat Mete hastanede hayatını kaybetti, diğer 3 yaralının tedavisi devam ediyor.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesi yakınlarında meydana gelen kazada; uçuruma yuvarlanan otomobilde yaralanan ve hastaneye kaldırılan Ferhat Mete, kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavisi ise sürüyor.
Mehmet Selim YALÇIN/ SİLOPİ (Şırnak),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel