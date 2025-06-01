Şırnak'ta Uçuruma Yuvarlanan Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Şırnak'ta Uçuruma Yuvarlanan Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Yaralanan Ferhat Mete hastanede hayatını kaybetti, diğer 3 yaralının tedavisi devam ediyor.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesi yakınlarında meydana gelen kazada; uçuruma yuvarlanan otomobilde yaralanan ve hastaneye kaldırılan Ferhat Mete, kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavisi ise sürüyor.

Mehmet Selim YALÇIN/ SİLOPİ (Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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