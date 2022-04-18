Şırnak'ta Türk Kızılay gönüllüleri ihtiyaç sahibi aileler için yemek pişiriyor - Haberler

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Şırnak'ta Türk Kızılay gönüllüleri ihtiyaç sahibi aileler için yemek pişiriyor

AA - Ekrem Payan - Güncel
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Şırnak'ta Türk Kızılay gönüllüleri ihtiyaç sahibi aileler için yemek pişiriyor

Şırnak'ta Türk Kızılay'ın kadın gönüllüleri, evlerinde pişirdikleri yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta Türk Kızılay'ın kadın gönüllüleri, evlerinde pişirdikleri yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Kızılay Şırnak Şubesi, ramazan dolaysıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarını sürdürüyor.

Kentte kadın gönüllüler, ramazan boyunca her gün evlerinde pişirdikleri 3 çeşit yemeği, kırsal alanda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere götürüyor.

Şube Başkanı Muhittin Benek, AA muhabirine, ramazan boyunca her gün gönüllülerin evlerinde ihtiyaç sahipleri için yemek pişirdiğini söyledi.

Ramazan öncesinde 146 aileye nakdi yardım yaptıklarını ifade eden Benek, 90 aileye de alışveriş kartı desteğinde bulunduklarını belirtti.

Benek, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Şırnak'ta Türk Kızılay gönüllüleri ihtiyaç sahibi aileler için yemek pişiriyor

AA / Ekrem Payan - Güncel

Kızılay, Şırnak, Türk, Güncel, Haberler

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