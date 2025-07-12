Şırnak'ta Türk Bayraklarıyla Donatma Çalışması

ŞIRNAK'ta AK Parti İl Başkanlığı tarafından, cadde ve sokaklara Türk bayrakları asıldı.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından, kent merkezinde cadde ve sokaklara Türk bayrağı asıldı. İl Başkanı İbrahim Halil Erkan'ın talimatı ile Gençlik Kolları Başkanı Arif Tatar ve yönetimi merkez Ömer Kabak Meydanı Türk bayrakları ile donatılırken, Kadın Kolları Başkanı Fatma Bişenk Acar ve yönetimi ise evlere Türk bayrakları dağıttı. İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, "Cumhurbaşkanımızın bugün gerçekleştirmiş olduğu o tarihi konuşma Cumhuriyetimizin güçlenmesi adına, demokrasimizin ilerlenmesi adına hepimize çok büyük bir umut vermiştir. Biz de o güzel liderimizin yani sadece Türkiye'nin değil bütün dünyadaki mazlumların umut bekleyen herkesin lideri olan Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sürece destek vermek adına bütün şehrimizi ay yıldızlı bayraklarımızla donatıyoruz. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin en büyük teminatı olan al bayrak, hepimizin aslında çocuklarımıza bırakacağı en büyük mirastır. Biz böyle düşünüyoruz. Çünkü Cumhuriyetin ve demokrasinin güçlenmesi beraberinde güçlü Türkiye'yi meydana getirecektir. Biz de liderimizin çağrısıyla Şehrimizin dört bir tarafını Ay Yıldızlı bayraklarımızdan donatıyoruz ve en önemlisi de Şırnak'ta halkımızın bu sürece vermiş olduğu desteği de çok alenen görmüş oluyoruz" dedi.

Haber: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,