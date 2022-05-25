Şırnak'ta, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Geleneksel Pilav Şenliği düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak'ta, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Geleneksel Pilav Şenliği düzenlendi

AA - Ekrem Payan - Güncel
 - Güncelleme:
Şırnak'ta, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Geleneksel Pilav Şenliği düzenlendi

Şırnak Anadolu Lisesi'nde, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Geleneksel Pilav Şenliği yapıldı.

Şırnak Anadolu Lisesi'nde, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Geleneksel Pilav Şenliği yapıldı.

Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen programa katılan Vali Osman Bilgin, fuarda sergilenen 25 projeyi inceledi, öğrencilerden projelerle ilgili bilgi aldı.

Fuarın ve şenliğin açılış kurdelesini kesen Vali Bilgin, burada yaptığı konuşmada, gençlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını, bilimsel ve teknolojik çalışmaları önemsediklerini söyledi.

Okulun bilimsel, teknolojik ve deney çalışmalarının diğer okullara da örnek teşkil edeceğini dile getiren Bilgin, "İlimiz bu konuda çok güzel başarılar elde etmiş. Bu manada gelişim gösteren gençlerimiz de gelecekte ülkemizin teknolojisinin ve kalkınmasının öncüsü olacaklar. Gençlerimizin gelişiminde büyük gayret sarf eden öğretmenleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

Öğrencilerin folklor gösterisinin ardından davetlilere pilav ikramı yapıldı.

Etkinliğe, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir de katıldı.

AA / Ekrem Payan - Güncel

Anadolu Lisesi, Osman Bilgin, Bilim Fuarı, Şırnak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title