Şırnak'ta traktör kazasında 11 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Şırnak'ın Yeniaslanbaşar köyünde meydana gelen traktör kazasında 11 yaşındaki bir kız hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kazada ağır yaralanan kız çocuğu hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şırnak'ta şarampole devrilen traktörün altında kalan 11 yaşındaki kız hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, N.B. (46) yönetimindeki 56 AL 223 plakalı traktör, merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altından çıkarılan sürücü N.B. ile K.B., F.B. ve Berfin B. (11), sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Berfin B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ŞIRNAK