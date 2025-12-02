Şırnak'ta traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Şırnak'ın İdil ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen traktör kazasında, sürücü Abdurrahim A. yaşamını yitirdi. Traktör, kontrolü kaybederek devrildi ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Şırnak'ın İdil ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Abdurrahim A. (45) idaresindeki traktör, akşam saatlerinde Yukarı Mahalle Çevre Yolu'nda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Abdurrahim A'nın cenazesi, ambulansla İdil Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
