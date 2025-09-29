Şırnak'ta Traktör Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

ŞIRNAK'ta devrilen traktördeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nusaybin-Cizre kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde traktörün altında kalan Reyhan Motor'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.