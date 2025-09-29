Haberler

Şırnak'ta Traktör Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şırnak'ta Traktör Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, Nusaybin-Cizre kara yolunda sabah saatlerinde gerçekleşti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞIRNAK'ta devrilen traktördeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nusaybin-Cizre kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde traktörün altında kalan Reyhan Motor'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

CHP lideri Özel'e yumruk atan saldırgan için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşusu, talihsiz kadını 17 yerinden bıçakladı

Tam 17 bıçak darbesi! Talihsiz kadına bunu yapan komşusu
120 yıldır sektördeydi! Yıllık 4 milyar TL ciro yapan dev şirket iflas etti

120 yıldır faaliyet gösteriyordu! Dev firma resmen iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.