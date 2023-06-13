Şırnak'ta Traktör Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Halil Acet yönetimindeki traktör, Kumçatı beldesi Güneyce köyü yolunda şarampole devrildi. Sürücü ile yanındaki eşi Sabiha Acet, traktörün altında kaldı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak Sabiha Acet kurtarılamadı.