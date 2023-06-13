Şırnak'ta Traktör Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Halil Acet yönetimindeki traktör, Kumçatı beldesi Güneyce köyü yolunda şarampole devrildi. Sürücü ile yanındaki eşi Sabiha Acet, traktörün altında kaldı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak Sabiha Acet kurtarılamadı.
Şırnak'ta şarampole devrilen traktörün altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Halil Acet yönetimindeki 73 EA 411 plakalı traktör, Kumçatı beldesi Güneyce köyü yolunun 5 kilometresinde şarampole devrildi.
Sürücü ile yanındaki eşi Sabiha Acet, devrilen traktörün altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Traktörün altından çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sabiha Acet, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.