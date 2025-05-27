Şırnak'ta Trafik Kazası: Aile Faciası

Şırnak'ta Trafik Kazası: Aile Faciası
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Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında, 54 yaşındaki Azime Aytaş ile kızları Nesrin ve Sibel hayatını kaybetti. Yaralı olan Ceylan Aytaş ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞIRNAK'ta hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada annesi Azime Aytaş (54) ile kız kardeşleri Nesrin (26) ve Sibel'i kaybeden Ceylan Aytaş (27) da kurtarılamadı.

Kaza, 24 Mayıs'ta Cizre- Şırnak kara yolunda meydana geldi. M.A.'nın kontrolünü kaybettiği 06 EB 4237 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçtaki Azime Aytaş ve kızları Nesrin ile Sibel'in öldüğünü belirledi. Yaralılar Ceylan Aytaş, L.A. (29) ve sürücü M.A., ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ceylan Aytaş, ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır'a sevk edildi.

Hastanede tedavisi süren Ceylan Aytaş, bu sabah hayatını kaybetti. Aytaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından annesi ve kardeşlerinin yanına defnedilmek üzere Silopi ilçesine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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