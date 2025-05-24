Şırnak'ta Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

Şırnak'ta Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
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Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında bir hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

ŞIRNAK'ta şarampole devrilen hafif ticari araçtaki aynı aileden 3 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Cizre- Şırnak kara yolunda meydana geldi. 06 EB 4237 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü M.A.'nın kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücüyle birlikte araçtaki 6 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralılardan aynı aileden Nesrin Aytaş (26), Azime Aytaş (54) ve Sibel Aytaş'ın hayatlarını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar ise ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan C.A. (27) ve L.A. (29) isimli 2 kadının hayati tehlikelerinin bulunduğu, sürücü M.A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cenazeler ise otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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