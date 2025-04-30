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Şırnak'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Şırnak'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
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İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 63 yaşındaki sürücü Abuzeyt Ö. ve 4 yaşındaki torunu M.Ö. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Abuzeyt Ö. (63) idaresindeki 54 ADE 016 plakalı hafif ticari araç, Tepeköy köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalara çarptı.

Kazada, araç sürücüsü ile 4 yaşındaki torunu M.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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