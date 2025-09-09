Haberler

Şırnak'ta Trafik Kazası: 1'i Çocuk 3 Yaralı

Şırnak'ta Trafik Kazası: 1'i Çocuk 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk ile 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

A.B'nin (26) kullandığı 51 ACL 705 plakalı otomobil ile D.B. (24) yönetimindeki 06 EPS 69 plakalı otomobil İsmet Paşa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller, park halindeki araçlara çarptı.

Kazada, araç sürücüleri ile A.I. (4) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, otomobillerin çarptığı araçlarda hasar oluştu.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
Almanlar duyurdu! Zinedine Zidane, Fenerbahçe'yi reddetti

Görüşmeyi açıkladılar! Zidane'dan Fenerbahçe'ye olay cevap
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağmur Atacan'dan eşi Pınar Altuğ'un yoga videosu için olay sözler

"Kıskanmıyor mu?" dedikleri Yağmur Atacan'dan olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.