Şırnak'ta Trafik Kazası: 1'i Çocuk 3 Yaralı
Şırnak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk ile 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
A.B'nin (26) kullandığı 51 ACL 705 plakalı otomobil ile D.B. (24) yönetimindeki 06 EPS 69 plakalı otomobil İsmet Paşa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı Kavşağı'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller, park halindeki araçlara çarptı.
Kazada, araç sürücüleri ile A.I. (4) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, otomobillerin çarptığı araçlarda hasar oluştu.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.