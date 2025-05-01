Şırnak'ta Toz Taşınımı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Şırnak'ta toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi azaldı, hava kalitesi düştü.

Toz bulutu nedeniyle Cudi ve Gabar dağları kent merkezinden neredeyse görünmez hale geldi, araçlar ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

Şırnak Valiliği uyarı yaptı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.???????