Şırnak'ta toprağa gömülü 21 tüfek ele geçirildi - Haberler

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Şırnak'ta toprağa gömülü 21 tüfek ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Şırnak'ta toprağa gömülü 21 tüfek ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde toprağa gömülü vaziyette; 20 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve mauser keskin nişancı tüfeği ele geçirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde toprağa gömülü vaziyette; 20 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve mauser keskin nişancı tüfeği ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Eren Abluka-5' operasyonları kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen istihbari çalışmalar sonucu Silopi ilçesi kırsalında, toprağa gömülü 20 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve 1 adet mauser keskin nişancı tüfeği ele geçirildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Piyade, Şırnak, Güncel, Haberler

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