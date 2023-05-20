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Şırnak'ta tırın çarpığı çocuk ağır yaralandı

Şırnak'ta tırın çarpığı çocuk ağır yaralandı

Güncel Haberler

Şırnak'ın İdil ilçesinde tırın çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde tırın çarptığı çocuk ağır yaralandı.

K.Y. idaresindeki 47 ND 052 plakalı tır, Çevre Yolu'nun Yukarı Mahalle mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Raperin Başkan'a çarptı.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık görevlilerince İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başkan'ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası tır sürücüsünü darp etmek isteyen çevredeki vatandaşlar, araya giren polislerce uzaklaştırıldı.

Sürücü K.Y. polislerce gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Güncel

Şırnak Güncel Haberler

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