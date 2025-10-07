Şırnak'ta TIR Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

ŞIRNAK'ta şarampole düşen TIR'ın şoförü Mehmet Pözüt (44) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Koçağlı köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Pözüt idaresindeki 06 JVB 58 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Kazada sürücü Pözüt ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pözüt, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.