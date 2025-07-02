Şırnak'ta Tır Çarpması: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Şırnak'ın Silopi ilçesinde tırın çarptığı 2 yaşındaki çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde tırın çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Haşim S. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen tır, dün akşam 28. Cadde'de S.T'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel