Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 59 gözaltı

Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına yönelik düzenlenen asayiş ve kaçak ürün operasyonlarında 59 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 43'ü kaçakçılık, 14'ü asayiş ve 2'si evrakta sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 59 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına yönelik düzenlenen asayiş ve kaçak ürün operasyonlarında 59 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak merkez ve ilçelerinde bölücü terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen kaçak ve sahte ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda 3,95 gram metamfetamin, 6,50 gram eroin, 123,5 gram esrar, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 8 adet fişek, 2 bin 850 paket sigara, 100 adet elektronik emtia, 29 adet cep telefonu, 7 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Operasyonlarda 43'ü kaçakçılık, 14'ü asayiş ve 2'si evrakta sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 59 şüpheli gözaltına alındı. - ŞIRNAK