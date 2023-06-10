Şırnak'ta terör örgütüne yardım ve yataklık iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda, terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan 2 şüpheli, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞIRNAK'ta terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; daha önce sağ ele geçirilen terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 4 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde yapılan operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.