Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı. Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 4-10 Temmuz'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Faruk Küçük - Güncel Şırnak PKK Güncel Haberler

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