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Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 5 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 5 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 15 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 15 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelinin işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şırnak PKK Güncel Haberler

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