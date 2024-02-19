Şırnak'ta terör örgütlerine operasyon: 4 tutuklama

Şırnak'ta terör örgütleri DEAŞ, FETO ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.