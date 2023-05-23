Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Şırnak'ta terör operasyonunda 5 tutuklama

Şırnak'ta terör operasyonunda 5 tutuklama

Güncel Haberler

ŞIRNAK'ta polisin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik son bir haftada düzenlendiği operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞIRNAK'ta polisin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik son bir haftada düzenlendiği operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada il genelinde operasyonlar düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7'si adli kontrolle olmak üzere 9'u serbest bırakıldı. 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Güncel

PKK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title