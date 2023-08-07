Şırnak'ta Terör Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonda şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında kolluk kuvvetleri tarafından kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞIRNAK